29 Октября 2021
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Владимир Якушев (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральский полпред провёл совещание из-за вспышки гриппа птиц и африканской чумы свиней в УрФО

Полпред Владимир Якушев провёл совещание по ситуации с выявлением очагов гриппа птиц и африканской чумы свиней в регионах УрФО. Случаи заболевания животных и птиц начали регистрировать с конца сентября - начала октября. Самая крупная вспышка произошла на птицефабрике "Боровская" в Тюменской области, где зарегистрированы случаи гриппа птиц. Предприятию пришлось уничтожить всё поголовье кур – 4,3 млн особей, сообщили Накануне.RU в уральском полпредстве.

"Мы второй год живём в условиях новой коронавирусной инфекции. Бюджеты несут колоссальные расходы на здравоохранение и профилактику распространения COVID-19. В наших силах минимизировать дополнительную нагрузку на казну. Необходимо соблюдать все требования и предписания Россельхознадзора. Быстро реагировать на выявленные нарушения, незамедлительно их устранять. Только так можно исключить ситуации, подобные той, что произошла на Боровской птицефабрике", - убеждён Владимир Якушев.

По данным Россельхознадзора, вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в Свердловской и Челябинской областях. Случаи гриппа птиц зарегистрированы в четырёх регионах, за исключением Югры и Ямала. В Свердловской и Курганской областях – по одному очагу, в Челябинской – четыре, в Тюменской области – семь.

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Уральский полпред провёл совещание из-за вспышки гриппа птиц и африканской чумы свиней в УрФО

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Теги: Владимир Якушев, Боровская, куры, свиньи



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