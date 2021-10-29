Уральский полпред провёл совещание из-за вспышки гриппа птиц и африканской чумы свиней в УрФО

Полпред Владимир Якушев провёл совещание по ситуации с выявлением очагов гриппа птиц и африканской чумы свиней в регионах УрФО. Случаи заболевания животных и птиц начали регистрировать с конца сентября - начала октября. Самая крупная вспышка произошла на птицефабрике "Боровская" в Тюменской области, где зарегистрированы случаи гриппа птиц. Предприятию пришлось уничтожить всё поголовье кур – 4,3 млн особей, сообщили Накануне.RU в уральском полпредстве.

"Мы второй год живём в условиях новой коронавирусной инфекции. Бюджеты несут колоссальные расходы на здравоохранение и профилактику распространения COVID-19. В наших силах минимизировать дополнительную нагрузку на казну. Необходимо соблюдать все требования и предписания Россельхознадзора. Быстро реагировать на выявленные нарушения, незамедлительно их устранять. Только так можно исключить ситуации, подобные той, что произошла на Боровской птицефабрике", - убеждён Владимир Якушев.

По данным Россельхознадзора, вспышки африканской чумы свиней зафиксированы в Свердловской и Челябинской областях. Случаи гриппа птиц зарегистрированы в четырёх регионах, за исключением Югры и Ямала. В Свердловской и Курганской областях – по одному очагу, в Челябинской – четыре, в Тюменской области – семь.