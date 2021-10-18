В Челябинской области из очагов африканской чумы свиней изъяли 180 животных

В Челябинской области изъяли 180 животных и 4,2 тонны потенциального зараженного мяса из очага по африканской чуме свиней, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В хозяйстве колонии было изъято 96 животных4,2 т свинопродукции, в личном подсобном хозяйстве поселка Новый – 84 животных.

Напомним, в регионе зарегистрированы четыре вспышки африканской чумы свиней – в подсобном хозяйстве ИК-1 в Копейске, в личном подсобном хозяйстве недалеко от поселка Новый в Красноармейском районе и в холодильной камере на складе в Челябинске, где хранилось мясо из подсобного хозяйства колонии, на территории личного подсобного хозяйства Коркино. По предварительным данным, животных кормили пищевыми отходами, не прошедшими термическую обработку, это и привело к возникновению очагов АЧС.