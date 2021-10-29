29 Октября 2021
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Общество Тюменская область
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Тюменская область получила инфраструктурные облигации на 700 миллионов, чтобы построить микрорайон

Одобрен выпуск инфраструктурных облигаций для Тюменской области в размере займа 700 млн руб. для возведения инженерной инфраструктуры при строительстве 300 тыс. "квадратов" жилья в районе аэропорта Плеханово в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Правительстве РФ.

"Таким образом, уже трём субъектам – Тюменской, Тульской и Челябинской областям – мы предоставили финансирование с использованием инструмента инфраструктурных облигаций на общую сумму 6,2 млрд руб., которые пойдут на строительство объектов инфраструктуры. Мы рассчитываем на активное использование этого механизма: программой предусмотрено выделение 150 млрд руб. таких льготных займов на срок от 3 до 20 лет по ставке до 4% годовых и до 30 лет для проектов государственно-частного партнёрства", - уточнил на заседании вице-премьер Марат Хуснуллин.

Решение федеральных властей прокомментировали в уральском полпредстве.

"Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ – ключевой элемент инфраструктурного меню, разработанного федеральным правительством для регионов. С помощью этого финансового инструмента, который позволяет создавать социальные объекты, инженерную, дорожную и коммунальную инфраструктуру, решается важная задача по развитию жилищного строительства. В Тюменской области новый механизм позволит построить более 300 тыс. кв. м жилья в районе аэропорта Плеханово. В результате тысячи семей получат комфортные квартиры в микрорайоне, полностью обеспеченном необходимой инфраструктурой. Регионы Урала заинтересованы в продолжении сотрудничества по этому направлению с ДОМ.РФ, уже ведется работа над аналогичными проектами", - сказал президентский наместник Владимир Якушев.

Напомним, общая площадь застройки территории аэропорта "Плеханово" превышает 50 га, в рамках проекта предполагается строительство пяти очередей жилой недвижимости.

"Для Тюменской области важно участие в пилотном проекте по использованию облигаций для финансирования строительства объектов инфраструктуры для жилищного строительства. Новый механизм позволит оперативно запустить в Тюмени очередной крупный проект комплексного жилищного строительства, обеспечит ещё больше возможностей в выборе при покупке квартир. В целом, более 7 тыс. семей смогут приобрести новое жильё, построенное с использованием инфраструктурных облигаций. Общий срок освоения участка составит пять лет, при этом первый дом запланирован к вводу уже в декабре 2022 г. Внедрение на практике указанного механизма даёт возможность застройщику уже на начальном этапе получить на льготных условиях средства для финансирования создания необходимой инфраструктуры — дорог, инженерных сетей, что позволяет сократить сроки строительства и ввода объекта. Успешная апробация этого механизма позволит обеспечить его дальнейшее использование при реализации в регионе других проектов жилищного строительства, придаст новый импульс темпам этого строительства и, в конечном итоге, повлияет на увеличение доступности жилья для людей", – подчеркнул ранее губернатор Тюменской области Александр Моор.

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Тюменская область получила инфраструктурные облигации на 700 миллионов, чтобы построить микрорайон

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Теги: Инфраструктурыне облигации, микрорайон, Плеханово



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Ранее 07.09.2021 16:57 Мск Тюменская область получит инфраструктурный кредит на 700 миллионов чтобы построить микрорайон


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