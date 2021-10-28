"Вела себя очень спокойно": жительница Среднего Урала арестована за убийство дочери

Следственный комитет предъявил обвинение в убийстве малолетней дочери 34-летней жительнице Среднего Урала. Женщина арестована. А в полиции раскрыли новые подробности этого шокирующего преступления.

Напомним, все случилось в одной из деревень Нижнесергинского района в ночь на 26 октября: женщина в ходе ссоры совершила убийство своей дочери 2013 года рождения. От полученных ножевых ранений ребенок скончался на месте. После преступления мать заявила силовикам, что с ребенком расправился "неизвестный бородатый мужчина", но те опровергли ее версию в ходе расследования.

Подозреваемая была задержана. Сейчас следователями СКР решается вопрос о назначении для нее судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, 34-летней задержанной предъявлено обвинение по статье УК РФ "Убийство малолетней". Сегодня она была заключена под стражу до 25 декабря этого года.

"В настоящее время расследование уголовного дела продолжается", - отметил представитель регионального СКР Максим Чалков.

Новые подробности жуткой расправы над ребенком сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Изначально подозреваемая придумала невероятную версию о том, что чудовищное преступление совершил ранее неизвестный ей бородатый мужчина: когда он якобы ворвался в жилище, то первым делом хотел ее изнасиловать. Она, испугавшись, убежала на улицу и закрылась в туалете, а через некоторое время вернулась домой и увидела тело жестоко убитой дочери, лежавшее на диване. После чего сразу вызвала представителей МВД", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, орудие преступления гражданка выбросила в выгребную яму, откуда при помощи специального магнита колюще-режущий предмет в последующем был извлечен.

"При этом у женщины были порезаны пальцы левой руки, поэтому ее пришлось для оказания помощи доставлять в больницу. Раскаялась подозреваемая в служебном автомобиле полиции по пути следования в дежурную часть. Рассказывая о своем диком поступке, женщина вела себя очень спокойно, словно речь шла не о ее убитой дочери", - добавил Валерий Горелых.

Ранее сообщалось, что обвиняемая на учете в ПДН не состояла, но обследовалась у специализированных медработников.