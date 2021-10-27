27 Октября 2021
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Нож, с ножом (2016) | Фото:Накануне.RU

На Среднем Урале женщина зарезала маленькую дочь и заявила о "бородатом убийце"

34-летняя жительница Среднего Урала подозревается в убийстве своей малолетней дочери. После преступления она заявила силовикам, что с ребенком расправился неизвестный.
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Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось в одной из деревень Нижнесергинского района в ночь на 26 октября: женщина в ходе ссоры совершила убийство своей дочери 2013 года рождения. От полученных ножом ранений ребенок скончался на месте.

Мать задержана. Сейчас следователями СКР решается вопрос о назначении для нее судебной психолого-психиатрической экспертизы.

Вот как прокомментировал этот трагический случай глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"О жуткой истории, о которой идет речь, стало известно от матери погибшей девочки. Женщина-инвалид второй группы позвонила в дежурную часть полиции Нижних Серег и рассказала, что к ней в частный дом в деревне Уфа-Шигири проник некий бородатый мужчина и зарезал ее малолетнюю дочь. Когда представители МВД в срочном порядке прибыли на указанный адрес, стало понятно, что никакого маньяка в мужском обличье в реальности не было: чудовищную расправу над собственным ребенком учинила сама заявительница, о чем она вскоре дала признательные показания сыщикам уголовного розыска. Якобы малышка капризничала и не хотела ложиться спать, этого оказалось достаточно, чтобы схватить нож и неоднократно вонзить его в тело несовершеннолетней. Ранения стали несовместимыми с жизнью", - рассказал полковник Горелых.

наручники руки задержание(2019)|Фото:Pixabay

По его данным, подозреваемая на учете в ПДН не состояла.

"Но ранее обследовалась у специализированных медработников, отсюда и фантастическая версия про бородатого убийцу. Отец девочки проживает отдельно в Екатеринбурге и в воспитании помогал только финансово. Собранные по данному факту материалы органы внутренних дел в полном объеме передали нашим коллегам в региональный СКР", - добавил Валерий Горелых.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством о заключении женщины под стражу.

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На Среднем Урале женщина зарезала маленькую дочь и заявила о "бородатом убийце"

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Теги: ребенок, убийство, деревня, полиция, СКР, Средний Урал



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