19 Октября 2022
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Суд отправил на лечение жительницу Среднего Урала, зарезавшую свою 8-летнюю дочь

На Среднем Урале суд вынес приговор жительнице Нижнесергинского района, убившей маленькую дочь. Женщину ждет принудительное лечение.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь на 26 октября прошлого года: мать со своей 8-летней дочерью находились у себя дома. Взяв из ящика кухонного стола нож и подойдя к лежащей на диване дочери, женщина нанесла ей не менее 11 ударов лезвием в область груди, а также несколько ударов в область левой руки. От полученных ранений ребенок скончался.

Впоследствии убийца сама позвонила в полицию и сообщила о случившемся. Она заявила силовикам, что с девочкой якобы расправился незнакомец, проникнувший в дом. Согласно заключению экспертов, мать страдает хроническим психическим расстройством и не осознавала характер и общественную опасность своих действий.

Свердловский областной суд назначил ей принудительное лечение в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в условиях стационара специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, по делу были проведены осмотры места происшествия и предметов, выемки, допросы ряда свидетелей и самой фигурантки, проверка ее показаний на месте. Также проводился комплекс судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская, психолого-психиатрическая, медико-криминалистические, молекулярно-генетические и биологические.

А вот как этот случай прокомментировал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Изначально подозреваемая придумала невероятную версию о том, что чудовищное преступление совершил ранее неизвестный ей бородатый мужчина: когда он якобы ворвался в жилище, то первым делом хотел ее изнасиловать. Она, испугавшись, убежала на улицу и закрылась в туалете, а через некоторое время вернулась домой и увидела тело жестоко убитой дочери, лежавшее на диване. После чего сразу вызвала представителей МВД", - рассказал полковник Горелых.

По его данным, орудие преступления гражданка выбросила в выгребную яму, откуда при помощи специального магнита колюще-режущий предмет в последующем был извлечен.

"При этом у женщины были порезаны пальцы левой руки, поэтому ее пришлось для оказания помощи доставлять в больницу. Раскаялась подозреваемая в служебном автомобиле полиции по пути следования в дежурную часть. Рассказывая о своем диком поступке, женщина вела себя очень спокойно, словно речь шла не о ее убитой дочери", - добавил Валерий Горелых.

Также сообщалось, что обвиняемая на учете в ПДН не состояла, но обследовалась у специализированных медработников.

Теги: девочка, убийство, лечение, суд



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