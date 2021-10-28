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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
администрация нефтеюганска (2016) |

В мэрии Нефтеюганска прошла выемка документов

В мэрии Нефтеюганска (третьего по величине города Югры) прошли обыски и выемка документов, сообщил Накануне.RU источник в администрации города.
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"Речь идёт о департаменте градостроительства и земельных отношений, визит касается распределения земельных участков. Проверки раньше были уже по этим участкам. Изымают документы", - сказал он.

Напомним, ранее в администрации уже проходили подобные мероприятия, однако были более масштабными. Обыски в администрации прошли 24 января 2019 г., вскоре мэр Сергей Дегтярёв был задержан. 30 января того же года глава третьего по величине города Югры провёл пресс-конференцию, на которой объявил случившееся попыткой рейдерского захвата власти в Нефтеюганске. Его причиной якобы стало то, что глава отправил в отставку своего заместителя, бывшего силовика Сергея Лагойду, которого ему якобы "навязал" вице-губернатор Алексей Шипилов.

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В мэрии Нефтеюганска прошла выемка документов

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Теги: Нефтеюганск, обыск



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