28 Октября 2021
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: www.acapod.ru

В Нефтеюганске задержана вице-мэр - вменяют получение взятки украшениями и деньгами

Замглавы Нефтеюганска вменили получение крупной взятки, а гендиректору одной из компаний – что он эту взятку дал, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по Югре.

По версии следствия, в декабре 2020 года подозреваемая, курировавшая в администрации градостроительство и земельные отношения, получила взятку ювелирными изделиями ценой в 230 тыс. руб. Украшения якобы вручил представитель одной из компаний за покровительство чиновницы и её работу в его интересах. В рамках договоренности подозреваемая обеспечила подготовку и подписание в июле 2021 г. договора о передаче земли в четвёртом микрорайоне Нефтеюганска коммерческому предприятию в долгосрочную аренду.

При передаче очередной части взятки (более 1 млн руб.) подозреваемые задержаны следователем СК России при поддержке управления ФСБ по Тюменской области и СОБРа. В служебных помещениях, а также по месту жительства подозреваемых идут обыски. Расследование продолжается.

По данным сайта администрации города, вице-мэром, курирующим указанное направление, является Елена Абрамова.

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В Нефтеюганске задержана вице-мэр - вменяют получение взятки украшениями и деньгами

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Теги: Нефтеюганск, вице-мэр, взятка



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