28 Октября 2021
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Портрет подозреваемого, совершившего преступление сексуального характера в отношении пожилой женщины в Асбесте (2021) | Фото: СУ Следственного комитета России по Свердловской области

На Среднем Урале разыскивают насильника с рюкзаком

На Среднем Урале ведется розыск насильника. Его жертвой стала пенсионерка.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось днем 29 июня этого года в лесном массиве Асбестовского городского округа: неустановленный мужчина совершил преступление сексуального характера в отношении пожилой женщины. После этого злоумышленник скрылся.

Возбуждено и расследуется уголовное дело, ведется розыск насильника. На основании сведений, сообщенных потерпевшей, составлен его рисованный портрет.

Портрет подозреваемого, совершившего преступление сексуального характера в отношении пожилой женщины в Асбесте(2021)|Фото: СУ Следственного комитета России по Свердловской области

Приметы: мужчина в возрасте 30-35 лет, ростом от 170 до 175 см, среднего телосложения. На момент преступления был одет в куртку темного цвета, шорты светло-синего цвета на ремне темного цвета и темные кроссовки. При себе извращенец имел рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о личности разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (34365) 7-54-46, 7-62-72 (следственный отдел по городу Асбест) или 8-900-200-62-63 (МО МВД России "Асбестовский").

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На Среднем Урале разыскивают насильника с рюкзаком

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Теги: розыск, насильник, СКР



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