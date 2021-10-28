На Среднем Урале разыскивают насильника с рюкзаком

На Среднем Урале ведется розыск насильника. Его жертвой стала пенсионерка.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось днем 29 июня этого года в лесном массиве Асбестовского городского округа: неустановленный мужчина совершил преступление сексуального характера в отношении пожилой женщины. После этого злоумышленник скрылся.

Возбуждено и расследуется уголовное дело, ведется розыск насильника. На основании сведений, сообщенных потерпевшей, составлен его рисованный портрет.

Приметы: мужчина в возрасте 30-35 лет, ростом от 170 до 175 см, среднего телосложения. На момент преступления был одет в куртку темного цвета, шорты светло-синего цвета на ремне темного цвета и темные кроссовки. При себе извращенец имел рюкзак.

Всех, кому что-либо известно о личности разыскиваемого, просят сообщить по телефонам: 8 (34365) 7-54-46, 7-62-72 (следственный отдел по городу Асбест) или 8-900-200-62-63 (МО МВД России "Асбестовский").