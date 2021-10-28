Зорькин заявил о риске вторжения в сферу прав человека в период пандемии

Председатель Конституционного суда России Валерий Зорькин заявил, что в условиях пандемии, борьбы с терроризмом и кризисами возрастает опасность произвольного вторжения законодателя в сферу конституционных прав человека.

В условиях кризиса у государственной власти "возникает большой соблазн" пойти по пути ограничения прав граждан ради общего блага, но этот путь не всегда правильный, указывает он.

В статье для "Российской газеты" Зорькин рассуждает об интерпретации ч. 3 ст. 55 Конституции. В ней говорится, что права и свободы человека могут быть ограничены законом "только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства".

Зорькин отмечает, что такая общая формулировка опасна тем, что ее "неоправданно широко" могут истолковать и установить "чрезмерные ограничения прав и свобод человека для защиты ценностей общего блага", особенно учитывая специфику российского менталитета, при котором государственные и общественные интересы традиционно "преобладают над личными".

По словам главы КС, созданные для защиты с угрозами законы должны быть оправданы защитой конституционных ценностей и не должны вести к нарушению прав и свобод.