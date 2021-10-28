Металлурги увидели угрозу работе предприятий из-за проблем с перевозками у РЖД

28 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Курганская область Челябинская область Сибирский ФО Уральский ФО В России
железная дорога, грузоперевозка, грузоперевозки, грузовой вагон, контейнер (2019) | Фото: Накануне.RU

Металлурги увидели угрозу работе предприятий из-за проблем с перевозками у РЖД

Ассоциация "Русская сталь" обратилась с письмом к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с жалобой на проблемы с перевозками грузов по сети ОАО РЖД.

Как сообщает "Коммерсант", в обращении структуры, представляющей интересы крупнейших металлургических компаний, сообщается о задержках в поставках сырья, грозящих ни много ни мало риском "веерных остановок доменного производства", а также трудностями при вывозе готовой продукции.

Согласно указанным в письме данным, в период с января по август количество брошенных поездов на железнодорожной сети выросло на 41,8%, а парк магистральных локомотивов ОАО РЖД, находящихся в нерабочем состоянии, вырос на 16% к уровню 2020 г.

Наиболее сложная ситуация сложилась на Западно-Сибирской и Южно-Уральской железных дорогах.

В РЖД обращают внимание на то, что количество брошенных поездов не отражает реальную ситуацию с вывозом грузов, а является внутренним показателем, учитывающим поезда, временно размещенные на инфраструктуре по договору с грузоотправителями, причём "чаще всего к этой услуге прибегают как раз отправители металлургической продукции". А соблюдение сроков доставки по данным железнодорожников находится на "историческом максимуме".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Металлурги увидели угрозу работе предприятий из-за проблем с перевозками у РЖД

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Металлурги, РЖД



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети