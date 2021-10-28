Металлурги увидели угрозу работе предприятий из-за проблем с перевозками у РЖД

Ассоциация "Русская сталь" обратилась с письмом к первому вице-премьеру Андрею Белоусову с жалобой на проблемы с перевозками грузов по сети ОАО РЖД.

Как сообщает "Коммерсант", в обращении структуры, представляющей интересы крупнейших металлургических компаний, сообщается о задержках в поставках сырья, грозящих ни много ни мало риском "веерных остановок доменного производства", а также трудностями при вывозе готовой продукции.

Согласно указанным в письме данным, в период с января по август количество брошенных поездов на железнодорожной сети выросло на 41,8%, а парк магистральных локомотивов ОАО РЖД, находящихся в нерабочем состоянии, вырос на 16% к уровню 2020 г.

Наиболее сложная ситуация сложилась на Западно-Сибирской и Южно-Уральской железных дорогах.

В РЖД обращают внимание на то, что количество брошенных поездов не отражает реальную ситуацию с вывозом грузов, а является внутренним показателем, учитывающим поезда, временно размещенные на инфраструктуре по договору с грузоотправителями, причём "чаще всего к этой услуге прибегают как раз отправители металлургической продукции". А соблюдение сроков доставки по данным железнодорожников находится на "историческом максимуме".