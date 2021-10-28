Хабенский и Бекмамбетов попросили Путина изменить закон об иноагентах

Благотворительные фонды России обратились к главе государства Владимиру Путину с просьбой не распространять действие закона об иноагентах на них.

Подпись под письмом поставили больше 40 человек. Среди них — учредитель фонда "Подари жизнь" Чулпан Хаматова, худрук МХТ имени Чехова и учредитель благотворительного фонда Константин Хабенский, соучредитель "Подсолнуха" Тимур Бекмамбетов, попечитель фонда "Дети-бабочки" Ксения Раппопорт.

Как отмечают благотворительные фонды, их деятельность не может считаться политической, так как в результате неоднократного совершения действий, противоречащих целям благотворительной организации, она может быть ликвидирована в судебном порядке, пишут "Такие дела".

Авторы обращения напоминают, что сегодня в законе об иноагентах уже есть исключения, не распространяющиеся на религиозные организации, торгово-промышленные палаты, госкорпорации, государственные и муниципальные учреждения и на международные фонды. Они предлагают добавить в этот перечень и благотворительные фонды.

Напомним, в Кремле заявили, что готовы начать экспертное обсуждение предложений СМИ об изменении законодательства об иноагентах после парламентских выборов. "Да, мы видим конструктивные предложения, но насколько они реализуемы — да, будем обсуждать с экспертами", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.