Робот-хирург-онколог нового поколения закупили по краевой госпрограмме "Развитие здравоохранения" на Кубани

В клинической больнице №1 Краснодарского края заработал второй робот-хирург-онколог нового поколения, передает корреспондент Накануне.RU. Медики получили роботизированную систему, которая приобретена в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие здравоохранения».

Этот суперсовременный медицинский аппарат-робот будет использоваться для хирургических вмешательств по семи основным направлениям: торакальному, абдоминальному, колоректальному, сосудистому, гинекологическому, кардиологическому, а также при хирургии головы и шеи. Первую хирургическую систему Da Vinci в ККБ №1 установили в конце 2014 года. За это время с ее помощью выполнили более 2 тысяч операций. Второй робот позволит значительно увеличить их количество.

Всего в 2021 году на переоснащение онкодиспансеров Кубани направят свыше 747 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Добавим, что в 2020 году на Кубани за счет экономии установили 33 модульных ФАПа вместо запланированных 26. В 2021 году по федеральной госпрограмме «Модернизация первичного звена здравоохранения» в станицах и хуторах региона появятся семь ФАПов. А по краевой госпрограмме «Развитие здравоохранения» в небольших населенных пунктах возведут 20 ВОПов. На строительство и проектирование ВОПов дополнительно из краевого бюджета направили 55 млн рублей. Общая сумма составит порядка 465 млн рублей, из них почти 385 млн выделено на офисы врачей общей практики.

Также в Краснодарском крае успешно реализуется национальный проект «Здравоохранение». Благодаря ему с 2019 года в регионе установили 39 фельдшерско-акушерских пунктов. В текущем году планируют открыть 7 ФАПов, до 2025 года – еще 31. И в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в медучреждения региона поступает оборудование для борьбы с онкологией.

Отметим также, что в Краснодарском крае реализуется сразу несколько региональных госпрограмм по обновлению самих медучреждений и их переоснащению современными медицинскими аппаратами. В частности по программе Кубани "Модернизация первичного звена здравоохранения" обновление проходит в 15 районах региона. В рамках реализации этой региональной госпрограммы общее финансирование на 2021 год составляет 3,7 млрд рублей. Средства направляются на капремонт 19 поликлиник, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение автотранспорта и медицинского оборудования.