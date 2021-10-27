В новый пермский зоопарк животные переедут в сентябре 2022 года

В новый пермский зоопарк животных начнут перевозить в сентябре 2022 года, сообщает "Новый компаньон" со ссылкой на главу краевого минстроя Андрея Колмогорова.

"У нас мировое соглашение заключено, исполнение идет в графике. Кроме этого, у нас подготовлен график перераспределения животных из существующего зоопарка в новый по мере устройства вольеров. Мы их начнем перевозить с сентября 2022 года, а заканчиваем в 2023-ем", — сообщил он.

Напомним, ранее сроки сдачи пермского зоопарка неоднократно переносились: в связи с изменением в проектно-сметную документацию. Сейчас, согласно проекту краевого бюджета, ввести в эксплуатацию новый Пермский зоопарк на Нагорном планируется в 2023 году.