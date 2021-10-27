Комитет ГД по соцполитике не согласился вернуть учителям и медикам прежний порядок выхода на пенсию

Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложит в первом чтении отклонить законопроект коммунистов о возвращении к старому порядку назначения пенсий педагогам и медикам. Законопроект не поддержало и правительство.

Законопроект предусматривал возможность для учителей и сельских медиков выходить на пенсию по достижению 25 лет трудового стажа без каких-либо отсрочек.

В 2018 году – после "пенсионной реформы" - пенсионный возраст начали постепенно повышать, как и отсрочку для педагогов и медиков — право выхода на пенсию у них стало отодвигаться. И те, кто, например, выработает 25 лет стажа к 2023 году, смогут выйти на пенсию в 2028-м.

Правительство не одобрило законопроект по "старому доброму" основанию "потребует дополнительных источников финансирования, которые не обозначены в законопроекте".