Мизулина обвинила Моргенштерна в "идеологической диверсии"

Глава организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина не смогла не высказаться по поводу скандала вокруг слов рэпера Моргенштерна о праздновании Дня Победы.

Напомним, глава СКР Александр Бастрыкин распорядился проверить высказывания музыканта в интервью Ксении Собчак. 23-летний артист заявил, что не понимает, почему победу в Великой Отечественной войне празднуют уже почти век с помпой каждый год. Он посетовал, что других достижений в стране нет.

"Я глубоко лично возмущена заявлением этого исполнителя. <…> Подобные заявления являются сознательным публичным кощунством, направленным на оскорбление памяти миллионов наших сограждан, участвовавших в Великой Отечественной войне. Тех людей, которые ценой своей жизни отстояли Великую Победу. Особая опасность состоит в том, что эти заявления направлены на детей и подростков, которые в силу своего возраста не могут знать многих исторических событий. Называя вещи своими именами - это идеологическая диверсия", - написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Она сравнила Моргенштерна с Алексеем Навальным. "И это не первое, увы, подобное заявление в нашей стране. Мы все помним, как недавно один "берлинский пациент" пытался оскорбить ветерана. И это ужасно. У этих людей нет ничего святого. Их истинная цель - разрушение. Таким действиям нужно давать решительный отпор", - полагает общественница.

Высказалась по этому поводу и автор скандального интервью Ксения Собчак. В своем Telegram-канале она пишет: "А ведь Алишер (имя рэпера – прим. ред.) сказал лишь то, что он лично НЕ ПОНИМАЕТ такого празднования. Не понимает! Понимаете?! Зачем на это тратятся миллионы? Зачем такой масштаб? НЕ ПОНИМАЕТ. И честно в этом признаётся. Ау! Ему 23 года! Он представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад. Вы за это загнобить хотите? За непонимание? Знаете, что вот лично меня оскорбляет? Бездушные проплаченные ролики, которые штампуют к 9 мая, вбухивая в них миллионы и миллионы. Когда Дава (тиктокер, экс-бойфренд Ольги Бузовой – прим. ред.) с кровоподтёками пытается исполнить великую песню "Журавли" на суровых щах".

Тем временем адвокат Моргенштерна Сергей Жорин сообщил, что его подопечный готов дать показания, если получит повестку. "Мы считаем, что состава преступления в его высказываниях нет. Он не призывал отменить праздник, а просто выражал непонимание", - цитирует РИА Новости адвоката.