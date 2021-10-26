Павел Дуров рассказал, как будет выглядеть официальная реклама в Telegram

Создатель Telegram Павел Дуров снова анонсировал появление рекламных сообщений в мессенджере. На этот раз он описал механику показа объявлений, в очередной раз заверив, что "большинство пользователей едва ли заметит это изменение".

"Telegram не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах. Реклама затронет только большие каналы — сервисы, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим расходам со стороны Telegram", - отметил Дуров в сообщении в своем канале.

Также он пообещал не таргетировать рекламу: "Для показа рекламы не будут использованы личные данные. Конфиденциальность пользователей для Telegram первостепенна. Содержимое рекламных сообщений будет зависеть только от тематики каналов, в которых они выводятся, а не от личных данных пользователей".

По мнению Дурова, рекламные сообщения будут "ненавязчивыми": "В них допускаются только короткие тексты без внешних ссылок или фотографий. Рекламное объявление может появиться только после просмотра всех новых сообщений в канале".

Создатель мессенджера считает, что официальная реклама от Telegram будет "намного более комфортной" чем нынешняя реклама от создателей каналов.

Между тем, Роскомнадзор дополнил реестр социальных сетей мессенджером Telegram и платформой LiveJournal – теперь они должны отслеживать у себя незаконный контент и самостоятельно удалять или блокировать его.