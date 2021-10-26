26 Октября 2021
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Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков назвал "одним из мнений" позицию Татарстана о переименовании должности президента

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что решение депутатов Татарстана не отказываться от должности президента республики учтут, однако оно одно из многих.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что такая оценка властей региона не является окончательным решением де-юре.

Песков отметил, что все участники в рамках рабочего процесса высказывают свои позиции, передает РИА Новости.

Накануне в Госсовете Татарстана парламентарии единогласно отказались поддерживать федеральный законопроект "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ". Этот документ предлагает немало нововведений, в числе которых и запрет главе регионов называться президентом. Татарстан на данный момент остался единственной республикой в составе РФ, руководитель которой сумел сохранить именно такое название должности.

Глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин заявил, что отдельные положения законопроекта "противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства".

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Песков назвал "одним из мнений" позицию Татарстана о переименовании должности президента

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Теги: дмитрий песков, татарстан, должность президента



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