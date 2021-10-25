26 Октября 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

На Ямале чиновнику вменили кражу 40 миллионов по нацпроекту "Культура"

В Приуральском районе сотруднику администрации и его пособникам, которых ранее заподозрили в растрате 50 млн руб., вменили новое преступление, сообщили Накануне.RU в окружном управлении СКР.

По версии следствия, начальник управления муниципального имущества администрации Приуральского района и его пособники в рамках реализации нацпроекта "Культура" купили дом культуры в селе Белоярск по цене, превышающей его реальную стоимость на 40 млн руб. Возбуждённое по факту случившегося уголовное дело соединено в одно производство с начавшимся ранее расследованием, в рамках которого фигурантам вменили растрату из бюджета Приуральского района 50 млн руб. и пособничество в ней.

Напомним, следователи полагают, что в 2020 г. начальник управления муниципального имущества администрации Приуральского района во время реализации нацпроекта "Культура" в рамках государственной программы автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014-24 гг." при "помощи" двух местных предпринимателей украл из районного бюджета 50 млн руб.

Сотрудник администрации района попал под "уголовку" по статье "Растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере", предприниматели – по подозрению в пособничестве в такой растрате.

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На Ямале чиновнику вменили кражу 40 миллионов по нацпроекту "Культура"

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Теги: Приуральский район, администрация, нацпроект, культура



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