22 Октября 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

На Ямале чиновнику вменили кражу 50 миллионов по нацпроекту "Культура"

Сотруднику администрации Приуральского района вменили кражу 50 млн руб. в рамках реализации нацпроекта "Культура", сообщили Накануне.RU в ямальском окружном управлении СКР.

По данным следствия, в 2020 г. начальник управления муниципального имущества администрации Приуральского района во время реализации нацпроекта "Культура" в рамках государственной программы автономного округа "Основные направления развития культуры на 2014-24 гг." при "помощи" двух местных предпринимателей украл из районного бюджета 50 млн руб.

Сотрудник администрации района попал под "уголовку" по статье "Растрата чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере", предприниматели – по подозрению в пособничестве в такой растрате. Уголовные дела возбуждены по материалам оперативно-розыскной деятельности управления ФСБ по Тюменской области, проверки прокуратуры Ямала, при содействии правительства ЯНАО.

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На Ямале чиновнику вменили кражу 50 миллионов по нацпроекту "Культура"

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Теги: Приуральский район, администрация, нацпроект, культура



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