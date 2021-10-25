Госсовет Татарстана выступил против ликвидации должности президента республики

Госсовет Татарстана в ходе заседания не поддержал проект федерального закона "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации", одно из положений которого обязывает руководителей всех субъектов именоваться главами регионов.

Соответствующее решение единогласно приняли 82 парламентария республики, сообщает пресс-служба парламента.

По мнению депутатов Госсовета Татарстана, законопроект противоречит нормам Конституции РФ. Они полагают, что в предполагаемой редакции законопроект отходит от установления общих принципов правового регулирования деятельности органов государственной власти субъектов РФ, детально регламентируя вопросы формирования системы региональных органов государственной власти.

Депутаты Госсовета могут вернуться к обсуждению после принятия Госдумой федерального законопроекта в первом чтении, обозначив свою позицию поправками.

Напомним, проект закона был внесен в Госдуму сенатором Андреем Клишасом и главой думского комитета Павлом Крашенинниковым в конце сентября.

Татарстан остается единственным регионом страны, глава которого именуется президентом.