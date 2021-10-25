Морги Крыма не справляются с нагрузкой – глава республиканского минздрава

В Крыму морги не справляются с нагрузкой из-за роста смертности на фоне пандемии коронавируса. Властям приходится докупать модульные холодильники, чтобы хранить погибших "в более или менее надлежащем состоянии", цитирует "Коммерсант" врио министра здравоохранения республики Константина Скорупского. Он добавил, что жители Симферополя жаловались на состояние тел умерших родственников.

"Увеличивается нагрузка на все отделения: как судебно-медицинской экспертизы, так и патологоанатомические. Сейчас прорабатывается вариант приобретения модульного холодильного оборудования, чтобы разгрузить морги и чтобы хранить тела умерших в более или менее надлежащем состоянии", - рассказал Скорупский.