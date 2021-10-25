Минздрав без испытаний разрешил вакцинировать кормящих мам

Период грудного вскармливания больше не является противопоказанием для ковид-вакцинации "Спутником V", и этот пункт исключен из перечня противопоказаний в обновленной инструкции. Об этом сообщил ТАСС, а Минздрав РФ подтвердил.

При этом в инструкции отмечается, что данных о том, способны ли действующие вещества препарата проникать в грудное молоко, нет. Но колоть все равно разрешили.

В июле ВОЗ обновила рекомендации по ковид-вакцинации, постановив, что нет оснований считать, что это может быть опасно для матери или ребенка. Доказательств безопасности представлено не было. Так что Минздрав РФ фактически дублирует указания ВОЗ, на что ранее мы обращали внимание: в качестве обоснования просто используется мнение ВОЗ без всякой проверки. А ВОЗ считает, что колоть вакцины нужно почти всем и постоянно.

Напомним, все применяемые в России вакцины были зарегистрированы с нарушением санитарных правил СП 3.3.2.561-96 "Медицинское иммунобиологические препараты. Государственные испытания и регистрация новых медицинских иммунобиологических препаратов", поскольку их регистрация была проведена до окончания результатов ВСЕХ этапов испытаний препарата, доказывающих эффективность, специфическую активность и безопасность (п. 4.1.7).

Как написал член Центрального совета партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Николай Стариков, такие решения и подрывают доверие граждан.

"Что-то изменилось? Нет. Испытания прошли? Нет. На кормящих не проводят испытания из-за этического вопроса. Просто взяли и разрешили. Потому что "безопасно и на 100% надежно". Вот такие решение и подрывают доверие", - заявил он.

"Вот в этом "пока нет данных" - вся людоедская суть некоторых нынешних так называемых врачей, подписывающих такие преступные документы... Возможно ли такое представить в советской бесплатной, человечной, гуманной и высокопрофессиональной медицине? Беременным тогда запрещали использовать даже кремы на растительной основе, чтобы не рисковать здоровьем плода", - написал экс-депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Многие врачи отмечают, что при ковид-вакцинации впервые массово нарушаются десятилетиями наработанные правила испытаний и применения вакцин.