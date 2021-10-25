25 Октября 2021
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Экономика В России
кошелек, мелочь, зарплата, долг (2016) | Фото: punkt-a.info

Уровень долговой нагрузки граждан России достиг 35% дохода

С начала 2021 года уровень долговой нагрузки российских граждан существенно вырос: с 27% до 35%.

В среднем заемщики тратят более трети своих доходов на обслуживание обязательств, следует из "Карты кредитной активности" проекта "Народного фронта" "За права заемщиков".

Как говорят эксперты ОНФ, для текущего года характерны две важные тенденции. С одной стороны, граждане стали лучше платить по кредитам — доля просроченной задолженности снизилась с 4,5% до 4,2%. С другой, в некоторых субъектах начал довольно существенно расти размер микрозаймов, что может свидетельствовать об ухудшении положения заемщиков, которым банки отказывают в кредитах из-за большой долговой нагрузки, пишут "Известия".

Как сообщалось ранее, долговая нагрузка россиян находится на низком уровне по сравнению с другими странами, заявил заместитель министра экономического развития Илья Торосов.

В ведомстве указали, что по России задолженность граждан — менее 20% ВВП.

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Уровень долговой нагрузки граждан России достиг 35% дохода

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Теги: долги, кредиты



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