Стало известно о состоянии мэра Новосибирска, госпитализированного с ковидом

Появилась информация о состоянии мэра Новосибирска, госпитализированного с COVID-19.

Накануне Анатолий Локоть опубликовал у себя в Instagram сообщение из больницы о том, что он заразился коронавирусом.

Как сообщил пресс-секретарь градоначальника Глеб Черепанов, болезнь чиновника протекает без осложнений.

"Состояние хорошее, без осложнений", - цитирует Черепанова "Интерфакс".

Стоит отметить, что Локоть прививался от ковида "Спутником V". Первую дозу он получил 12 марта этого года.