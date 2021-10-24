24 Октября 2021
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Анатолий Локоть, бронежилет (2014) | Фото: http://instagram.com/

Стало известно о состоянии мэра Новосибирска, госпитализированного с ковидом

Появилась информация о состоянии мэра Новосибирска, госпитализированного с COVID-19.

Накануне Анатолий Локоть опубликовал у себя в Instagram сообщение из больницы о том, что он заразился коронавирусом.

Как сообщил пресс-секретарь градоначальника Глеб Черепанов, болезнь чиновника протекает без осложнений.

"Состояние хорошее, без осложнений", - цитирует Черепанова "Интерфакс".

Стоит отметить, что Локоть прививался от ковида "Спутником V". Первую дозу он получил 12 марта этого года.

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Стало известно о состоянии мэра Новосибирска, госпитализированного с ковидом

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Теги: Новосибирск, мэр, ковид, Локоть, состояние



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Ранее 23.10.2021 19:32 Мск Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попал в больницу с коронавирусом


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