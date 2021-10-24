Стало известно о состоянии мэра Новосибирска, госпитализированного с ковидом
Появилась информация о состоянии мэра Новосибирска, госпитализированного с COVID-19.
Накануне Анатолий Локоть опубликовал у себя в Instagram сообщение из больницы о том, что он заразился коронавирусом.
Как сообщил пресс-секретарь градоначальника Глеб Черепанов, болезнь чиновника протекает без осложнений.
"Состояние хорошее, без осложнений", - цитирует Черепанова "Интерфакс".
Стоит отметить, что Локоть прививался от ковида "Спутником V". Первую дозу он получил 12 марта этого года.