Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попал в больницу с коронавирусом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал в Instagram сообщение из больницы. Он заразился коронавирусом.

"Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй. Желаю всем новосибирцам здоровья. Берегите себя и близких!" – пишет мэр в соцсети.

Локоть прививался от коронавируса "Спутником V", первую дозу он получил 12 марта этого года. "Мне не хотелось бежать впереди всех, обгонять врачей, учителей, те категории, которые должны быть в первую очередь защищены. Им поставлены прививки. Сейчас наступила очередь, когда идет вакцинация поголовно всего населения, и я пришел в нашу поликлинику №1", - рассказал тогда мэр.