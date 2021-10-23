23 Октября 2021
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Общество Сибирский ФО Новосибирская область
(2015) | Фото:

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попал в больницу с коронавирусом

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть опубликовал в Instagram сообщение из больницы. Он заразился коронавирусом.

"Хочу успокоить и сказать спасибо всем, кто переживает за мое здоровье — благодаря вакцинации заболевание переношу легко, без осложнений, скоро вернусь в строй. Желаю всем новосибирцам здоровья. Берегите себя и близких!" – пишет мэр в соцсети.

Локоть прививался от коронавируса "Спутником V", первую дозу он получил 12 марта этого года. "Мне не хотелось бежать впереди всех, обгонять врачей, учителей, те категории, которые должны быть в первую очередь защищены. Им поставлены прививки. Сейчас наступила очередь, когда идет вакцинация поголовно всего населения, и я пришел в нашу поликлинику №1", - рассказал тогда мэр.

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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть попал в больницу с коронавирусом

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Теги: анатолий локоть, коронавирус, госпитализация, мэр



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