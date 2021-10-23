В Сочи началась акция протеста против новой схемы движения на трассе, где в ДТП попала Собчак

Жители нескольких поселков Сочи сегодня вышли на стихийный митинг против изменения схемы движения на трассах Алдер-Красная поляна и Адлер-ГЛК "Альпика Сервис": там ввели в тестовом режиме одностороннее движение – чтобы избежать повторения аварий с лобовыми столкновениями на встречке.

"Новая схема проезда по участкам от 6 по 32 км автодорог Адлер - Красная Поляна и Адлер - ГЛК "Альпика Сервис" начнёт действовать с 10:00 мск 22 октября 2021 года для обеспечения безопасности дорожного движения на указанных трассах, что особенно важно в преддверии осенних каникул и зимнего лыжного сезона, которые традиционно привлекают на курорты Сочи значительный турпоток", - сообщает пресс-служба ФКУ "Упрдор "Черноморье".

Администрация города внесла изменения в схему движения маршрутов общественного транспорта. Все это вызвало недовольство местных жителей. На стихийный митинг вышло несколько сотен человек, они требовали вернуть прежнюю схему. По некоторым данным, администрация Сочи пошла навстречу горожанам.