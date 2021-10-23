Сочинцы заставили власти вернуть прежнюю схему движения на участке Адлер-ГЛК "Альпика Сервис"

На участок трассы Адлер-ГЛК "Альпика Сервис" в Сочи вернут прежнюю схему движения, об этом заявили представители администрации и МВД, прибывшие на стихийную акцию протеста, устроенную жителями прилегающих районов.

Ранее местные власти решили изменить схему движения и сделали несколько участков односторонними – чтобы избежать ДТП со столкновениями на встречной полосе (как в случае аварии с Ксенией Собчак). Но из-за этого местным жителям стало очень неудобно добираться домой. Сегодня они вышли на стихийную акцию протеста.

В итоге ситуацию начали обсуждать уже на региональном уровне – у губернатора Краснодарского края, вмешался даже министр транспорта.

Мэр сочи Алексей Копайгородский сообщил, что все дальнейшие изменения для повышения безопасности движения теперь будут проводиться с учетом мнения жителей прилегающих населенных пунктов.