22 Октября 2021
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Происшествия В России Москва
(2017) | Фото: УМВД Челябинской области

Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Москве: один человек умер

В Москве несколько человек отравились суррогатным алкоголем, один пострадавший скончался, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 11 октября четверо мужчин распивали спиртное в кафе "Чашка". Позже они были госпитализированы в НИИ имени Склифосовского и больницу имени Юдина, один из них умер.

По предварительным данным, причиной смерти стало токсическое действие этанола и метанола.

Напомним, серия аналогичных ЧП произошла и в регионах. В Екатеринбурге от употребления некачественного спиртного скончались 24 человека, до этого – 35 скончались в Оренбуржье по той же причине.

В Кургане из-за отравления суррогатным алкоголем были госпитализированы шесть человек, троих из них спасти не удалось.

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Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Москве: один человек умер

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Теги: москва, суррогатный алкоголь, отравление



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