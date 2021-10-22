Массовое отравление суррогатным алкоголем произошло в Москве: один человек умер

В Москве несколько человек отравились суррогатным алкоголем, один пострадавший скончался, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 11 октября четверо мужчин распивали спиртное в кафе "Чашка". Позже они были госпитализированы в НИИ имени Склифосовского и больницу имени Юдина, один из них умер.

По предварительным данным, причиной смерти стало токсическое действие этанола и метанола.

Напомним, серия аналогичных ЧП произошла и в регионах. В Екатеринбурге от употребления некачественного спиртного скончались 24 человека, до этого – 35 скончались в Оренбуржье по той же причине.

В Кургане из-за отравления суррогатным алкоголем были госпитализированы шесть человек, троих из них спасти не удалось.