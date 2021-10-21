Трое екатеринбуржцев похитили бармена в Москве и вымогали у него 6 миллионов

В Москве задержаны трое молодых людей, обвиняемых в похищении человека. Ими оказались жители Екатеринбурга.

Как сообщили Накануне.RU в столичном ГСУ СКР, все случилось в подъезде дома на улице Раевского: несколько человек напали на мужчину. Угрожая травматическим пистолетом, они насильно посадили его в автомобиль и стали возить по Москве и Московской области, применяя насилие и требуя от него 6 млн рублей. В дальнейшем подельники отвезли потерпевшего в квартиру на Балаклавском проспекте, где их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Благодаря совместной работе следователей столичного управления и сотрудников ГУУР МВД России задержаны трое уроженцев Екатеринбурга в возрасте от 21 до 27 лет. Возбуждено дело по статьям УК РФ "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений" и "Вымогательство группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия".

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, жертвой нападавших стал бармен из Свердловской области. Злоумышленники проникли в арендуемую им квартиру и похитили около 180 тысяч рублей и сотовый телефон. Двое из задержанных ранее судимы. Потерпевший был освобожден.

Уральцам уже предъявлено обвинение, решается вопрос о заключении всех троих под стражу. Расследование продолжается.