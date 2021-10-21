Суд может запретить ввоз и продажу в России 61 модели смартфонов Samsung

Патентный спор вокруг сервиса Samsung Pay все-таки может привести к запрету на продажу в России нескольких десятков моделей корейских смартфонов с этой функцией. Соответствующее решение уже вынес суд, но оно пока не вступило в законную силу и будет обжаловано ответчиками.

Под запрет потенциально может попасть 61 модель телефонов Samsung, в их числе и модель 2017-го года 2017 Samsung Galaxy J5, и новейшие Samsung Galaxy Z Flip и Samsung Galaxy Fold.

О патентном споре в московском арбитраже стало известно еще летом этого года. Швейцарская компания Sqwin подала иск к корейскому производителю и его российской "дочке" за использование патента на систему электронных платежей без согласия правообладателя. Суд претензии поддержал. Доля платежной системы на российском рынке составляет 17%.

Юристы считают, что сервисы Apple Pay и Google Pay также находятся под угрозой запрета в случае судебного спора, поскольку их технологии обладают признаками, схожими с теми, что указаны в патенте. У Google Pay сейчас доля на российском рынке в 32%, у Apple Pay — 30%.