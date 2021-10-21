Любовь Соболь объявили в розыск
Бывший юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, ликвидированный иноагент, признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) Любовь Соболь объявлена в розыск.
Об этом следует из базы данных МВД. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в материалах ведомства, сообщает РИА "Новости".
Как сообщалось, преображенский суд Москвы вынес приговор по так называемому "санитарному делу": юриста Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы. Ей будет запрещено выходить из дома с 22:00 вечера до 6:00 утра, участвовать в массовых мероприятиях и покидать административных округ, в котором она проживает.
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