21 Октября 2021
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Общество В России
любовь соболь, фбк (2020) | Фото: ТАСС

Любовь Соболь объявили в розыск

Бывший юрист "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК, ликвидированный иноагент, признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) Любовь Соболь объявлена в розыск.

Об этом следует из базы данных МВД. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — говорится в материалах ведомства, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось, преображенский суд Москвы вынес приговор по так называемому "санитарному делу": юриста Любовь Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы. Ей будет запрещено выходить из дома с 22:00 вечера до 6:00 утра, участвовать в массовых мероприятиях и покидать административных округ, в котором она проживает.

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Любовь Соболь объявили в розыск

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Теги: Соболь, ФБК, розыск



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