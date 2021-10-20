В Тюменской области известный боксер убил медведя, напавшего на него и рыбаков

В Тюменской области медведь напал на троих рыбаков в Уватском районе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по региону.

Инцидент произошел 19 октября, когда трое мужчин в возрасте 41 года, 48 и 23 лет возвращались с рыбалки. Медведь набросился на мужчин в лесу. Первым от лап хищника пострадал самый старший мужчина. От полученных травм он скончался на месте. Молодой человек, несмотря на серьезные, рваные раны головы и конечностей, смог нанести несколько смертельных ударов ножом медведю.

Третий мужчина не пострадал, на лодке он доставил раненного молодого человека в больницу. Следственный комитет проводит проверку по итогам которой будет принято процессуальное решение.

По данным местных СМИ, молодой человек, убивший медведя - тюменский боксер Илья Медведев. Сейчас ему оказывают помощь врачи, он находится в реанимации, в тяжелом состоянии.