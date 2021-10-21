Международная Ассоциация бокса оплатит лечение боксёра из Тюменской области, который убил напавшего на него медведя

Президент Международной Ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлёв заявил, что ассоциация и Федерация бокса России полностью возьмут на себя лечение 23-летнего боксера Ильи Медведева, пострадавшего во время нападения медведя в Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Ассоциации.

"Мы уже на связи с семьей Ильи и окажем всестороннюю поддержку ему и его родителям. От лица всего боксерского сообщества сожалеем о случившемся. Будем следить за состоянием Ильи, и полностью возьмём на себя все финансовое обеспечение и лечение спортсмена. Илья показал себя, как настоящий боец в сложной ситуации, и мы очень надеемся на его скорейшее выздоровление", - прокомментировал Умар Кремлёв.

Мастер спорта по боксу, участник чемпионата России и других крупных федеральных турниров Илья Медведев пострадал 19 октября. По данным областного управления СКР, Медведев в компании 41- и 48-летних знакомых возвращался с рыбалки, когда их атаковал медведь. Хищник набросился на самого старшего из рыбаков, от полученных травм он погиб. Медведеву, несмотря на серьезные раны головы и конечностей, удалось нанести несколько смертельных ударов ножом медведю. Третий участник драмы не пострадал. После случившегося на лодке он доставил раненного в медицинское учреждение.