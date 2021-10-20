Мосгорсуд признал законным отказ в иске Навального к Пескову из-за слов о ЦРУ

Мосгорсуд признал законным отказ находящемуся в колонии Алексею Навальному в удовлетворении иска к пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову о защите чести и достоинства.

"Решение Пресненского суда Москвы от 10 августа 2021 года оставлено без изменений, жалоба на решение - без удовлетворения", - сообщили "Интерфаксу" в суде.

В иске содержалось требование опровергнуть слова о работе оппозиционера на ЦРУ.

Напомним, в ноябре 2020 года Навальный уже подавал подобный иск, из которого следует, что официальный представитель Кремля якобы распространил сведения, не соответствующие действительности и порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Навального. Речь шла о двух заявлениях пресс-секретаря главы государства – Песков говорил, что с Навальным "работают специалисты ЦРУ" и "все, что он озвучивает, - то, что ему вкладывает в уста эта организация".