В самых ковид-проблемных регионах вакцинировано не меньше, чем в самых благополучных

В семи регионах, где ситуация с ковидом самая напряженная, которые вчера назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, вакцинировано не меньше, чем в самых благополучных. Такой результат получается, если рассчитать среднюю долю привитых по всем этим регионам.

Среди таких регионов, по словам Мурашко, Удмуртия, Башкирия, Татарстан, Оренбургская, Тюменская и Ивановская области, а также Пермский край. Доля вакцинированных взрослых в них колеблется от 38% в Удмуртии до 53% в Тюменской области, в среднем - 44%, причем остальные пять регионов очень близки к этому среднему. При этом по России в целом тоже вакцинировано 44% взрослых, то есть регионы по доле привитых ничем не отличаются от среднероссийского показателя.

Более того, в самых проблемных регионах даже чуть больше привитых, чем в самых благополучных с точки зрения заболеваемости, где привитых взрослых в среднем 41%. Правда, подчеркнем, что разница в 3% статистически незначима, то есть в самых проблемных регионах вакцинировано столько же, сколько и в самых благополучных. Это еще одно свидетельство того, что доля привитых является незначимым фактором и практически никак не оказывает влияния на ситуацию.

Напомним, анализ показал, что степень вакцинации никак не обнаруживает свое воздействие ни на заболеваемость, ни на ковидную, ни на общую смертность. К этому перечню добавились и QR-коды - они тоже не влияют на ситуацию.

При этом Мурашко произнес дежурную фразу о том, что заболевают в основном невакцинированные. Конкретных цифр приведено не было. Факт неразличимости наименее и наиболее вакцинированных регионов по заболеваемости и смертности чиновник, естественно, обошел вниманием.

То, что в самых проблемных регионах привитых не меньше, чем в самых благополучных, может быть объяснено многократным завышением статистики, которая "съедает" возможный эффект вакцинации и делает его неразличимым. А если статистика верна, то эффективность вакцинации, по результатам этой самой статистики, оказывается близкой к нулю. Как бы то ни было, но адекватный анализ данных, как и адекватность самих данных, становится все более назревшей проблемой. Но власти ее "не замечают", продолжая бороться за процент вакцинированных.