В самых ковид-проблемных регионах вакцинировано не меньше, чем в самых благополучных

20 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Центральный ФО Приволжский ФО Уральский ФО В России Пермский край
совещание (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

В самых ковид-проблемных регионах вакцинировано не меньше, чем в самых благополучных

В семи регионах, где ситуация с ковидом самая напряженная, которые вчера назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, вакцинировано не меньше, чем в самых благополучных. Такой результат получается, если рассчитать среднюю долю привитых по всем этим регионам.

Среди таких регионов, по словам Мурашко, Удмуртия, Башкирия, Татарстан, Оренбургская, Тюменская и Ивановская области, а также Пермский край. Доля вакцинированных взрослых в них колеблется от 38% в Удмуртии до 53% в Тюменской области, в среднем - 44%, причем остальные пять регионов очень близки к этому среднему. При этом по России в целом тоже вакцинировано 44% взрослых, то есть регионы по доле привитых ничем не отличаются от среднероссийского показателя.

Более того, в самых проблемных регионах даже чуть больше привитых, чем в самых благополучных с точки зрения заболеваемости, где привитых взрослых в среднем 41%. Правда, подчеркнем, что разница в 3% статистически незначима, то есть в самых проблемных регионах вакцинировано столько же, сколько и в самых благополучных. Это еще одно свидетельство того, что доля привитых является незначимым фактором и практически никак не оказывает влияния на ситуацию.

Напомним, анализ показал, что степень вакцинации никак не обнаруживает свое воздействие ни на заболеваемость, ни на ковидную, ни на общую смертность. К этому перечню добавились и QR-коды - они тоже не влияют на ситуацию.

При этом Мурашко произнес дежурную фразу о том, что заболевают в основном невакцинированные. Конкретных цифр приведено не было. Факт неразличимости наименее и наиболее вакцинированных регионов по заболеваемости и смертности чиновник, естественно, обошел вниманием.

То, что в самых проблемных регионах привитых не меньше, чем в самых благополучных, может быть объяснено многократным завышением статистики, которая "съедает" возможный эффект вакцинации и делает его неразличимым. А если статистика верна, то эффективность вакцинации, по результатам этой самой статистики, оказывается близкой к нулю. Как бы то ни было, но адекватный анализ данных, как и адекватность самих данных, становится все более назревшей проблемой. Но власти ее "не замечают", продолжая бороться за процент вакцинированных.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В самых ковид-проблемных регионах вакцинировано не меньше, чем в самых благополучных

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вакцинация, коронавирус, ковид



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети