19 Октября 2021
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Цифровой пропуск, QR-код (2020) | Фото: instagram.com/ne.taxi

Введение QR-кодов никак не снижает заболеваемость ковидом: анализ

"Новые известия" взяли на вооружение подход Накануне.RU и проанализировали заболеваемость ковидом по регионам с учетом фактора QR-кодов. То есть рассмотрели, влияет ли эта мера на снижение заболеваемости. Как и доля вакцинированных, оказалось, что нет.
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Издание рассчитало заболеваемость ковидом в расчете на 100 тыс. жителей по данным оперштаба. Считалась текущая заболеваемость. В десяти регионах с минимальной заболеваемостью оказалось семь с QR-кодами, в десяти с максимальной - шесть. Всего в России они введены в 48 регионах - чуть больше половины. Таким образом, почти одинаковое представительство регионов с сегрегацией граждан по "вакцинному статусу" в группах наименее и наиболее болеющих свидетельствует о незначимости этого фактора на снижение заболеваемости и бесполезности его введения.

Интересно, что в десятке наименее "заразных" регионов средняя доля привитых взрослых - 41% (от 21% до 71%). В десятке наиболее "заразных" - 44% (от 36% до 65%). Среднее считалось без учета численности населения регионов, то есть все регионы равнозначны. То есть в самых сложных регионах даже чуть больше привитых. Правда, при таком разбросе разница в 3% "тонет" в погрешности.

После расчета остается только один вопрос: почему этим занимаются СМИ, а не власти, которые так борются с ковидом, что эта борьба переходит на граждан? Результаты их "борьбы" их не интересуют?

На днях глава хакасского управления Роспотребнадзора Татьяна Романова заявила, что непривитых нельзя допускать к привитым, так как вторые "чаще всего являются вирусоносителями" и могут заразить первых. Так она объяснила необходимость QR-кодов.

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Введение QR-кодов никак не снижает заболеваемость ковидом: анализ

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Теги: коронавирус, ковид, QR-код, заболеваемость



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