В 2021 году от коронавируса скончались уже 1100 российских врачей - Госдума

В 2020 году от коронавируса скончалось 475 врачей, рассказал на пленарном заседании Госдумы глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Он отметил, что в этом году по той же причине скончалось уже 1100 врачей. "При этом в прошлом году вакцины не было, а сейчас – есть", - заметил Макаров. Он добавил, что на фоне такой смертности медиков призывы к отказу от вакцинации являются "уже не безответственностью, а подлостью".