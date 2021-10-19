На Южном Урале задержали водителя, который скрылся с места смертельного ДТП

В Челябинской области задержали водителя, скрывшегося с места ДТП, в котором погиб 51-летний пешеход, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

ДТП произошло ночью 19 сентября на 31 километре автодороги Челябинск - Троицк. В результате аварии погиб пешеход, а водитель скрылся. По данному факту бы возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативных мероприятий был выявлен автомобиль Лада Приора причастный к ДТП и установлен водитель – 27-летний житель Коркинского района.

После ДТП мужчина разобрал автомобиль на части, которые закопал на одном из участков пустующего частного дома в поселке по месту своего проживания.

"Полицейскими разрезанные части автомобиля, а также частично уничтоженный государственный регистрационный знак транспортного средства обнаружены и изъяты", - рассказали в полиции.

Подозреваемому избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.