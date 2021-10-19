Такси и сервисы доставки еды начали внедрять сервисные сборы

Агрегаторы такси и сервисы доставки еды в России начали вводить сервисные сборы, сообщает газета "Коммерсантъ".

Согласно письму, которое "Ситимобил" разослал своим партнерам, размер сбора составит от 1 до 4,5 рублей. Он будет включен в стоимость поездки, пояснили в пресс-службе компании. Там добавили, что средства будут направлены на развитие сервиса. Подчеркивается, что введение сбора не отразится на доходах водителей.

Ранее сервисный сбор появился у крупнейших компаний по доставке продуктов — "Яндекс.Еды" и DeliveryClub. С каждого заказа они дополнительно берут по 29 рублей.

Эксперты объяснили, что компании обратились к нововведениям в виде доплаты со стороны клиентов для выхода на прибыльность и улучшения экономики.