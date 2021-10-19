В Латвии из-за ковида снова вводится локдаун

19 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В бывшем СССР
(2005) | Фото: www.strani.ru

В Латвии из-за ковида снова вводится локдаун

В Латвии с 21 октября по 15 ноября вводится локдаун. Причина - рост заболеваемости и смертности из-за ковида. Об этом сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

С 20.00 до 5.00 будет действовать комендантский час: всем жителям Латвии, вне зависимости от того, были они вакцинированы или нет, запрещается выходить из дома. Работу продолжат только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия. Закрывают парикмахерские, рестораны, культурные и развлекательные заведения. Школы, за исключением начальных классов, переводятся на дистант. Единственное, что не вводят ограничений для путешествий, так как, по словам премьера, жители Латвии сейчас более опасны для других, чем иностранцы для латвийцев.

Накануне сообщалось, что Латвия возглавила список стран с самым высоким уровнем заболеваемости. В республике вакцинировано уже 54% населения, но это не помогло. Суточный прирост уже более чем в два раза превысил зимний максимум. По отношению к летнему минимуму прирост составил более чем 50 раз. Смертность пока отстает и еще не достигла уровня зимнего пика, но быстро к нему приближается. Количество госпитализированных пациентов за последние две недели удвоилось, а число умерших за неделю выросло на 48%. В ковид-реанимациях заняты почти все койки.

Глава латвийского Минздрава Даниэль Павлютс намекнул, что "скоро придется выбирать, кто будет жить, а кто нет". А единственным выходом постулируется продолжение вакцинации. Власти кивают на то, что вакцинированных меньше, чем в Европе, поэтому приходится снова вводить локдаун. При этом в СМИ сообщается, что больницы не обслуживают пациентов без сертификата вакцинации. То есть в Латвии, как и других странах, борьба с ковидом подменена борьбой за процент вакцинированных.

В целом в Латвии было 187 тыс. случаев ковида и 2,9 тыс. смертей. Если сравнивать с Россией, то в расчете на 1000 населения в Латвии было на 75% больше случаев ковида и точно такая же смертность. Хотя это оперативные данные, именно на их основании принимаются важные решение. И случай Латвии важен еще с той точки зрения, что показывает: даже при педантичном соблюдении всех ограничительных мер, как в Прибалтике, это мало что меняет.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Латвии из-за ковида снова вводится локдаун

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: латвия, ковил, локдаун, коронавирус



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети