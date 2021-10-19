В Латвии из-за ковида снова вводится локдаун

В Латвии с 21 октября по 15 ноября вводится локдаун. Причина - рост заболеваемости и смертности из-за ковида. Об этом сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш.

С 20.00 до 5.00 будет действовать комендантский час: всем жителям Латвии, вне зависимости от того, были они вакцинированы или нет, запрещается выходить из дома. Работу продолжат только магазины и учреждения, предоставляющие товары и услуги первой необходимости. Запрещены все массовые мероприятия. Закрывают парикмахерские, рестораны, культурные и развлекательные заведения. Школы, за исключением начальных классов, переводятся на дистант. Единственное, что не вводят ограничений для путешествий, так как, по словам премьера, жители Латвии сейчас более опасны для других, чем иностранцы для латвийцев.

Накануне сообщалось, что Латвия возглавила список стран с самым высоким уровнем заболеваемости. В республике вакцинировано уже 54% населения, но это не помогло. Суточный прирост уже более чем в два раза превысил зимний максимум. По отношению к летнему минимуму прирост составил более чем 50 раз. Смертность пока отстает и еще не достигла уровня зимнего пика, но быстро к нему приближается. Количество госпитализированных пациентов за последние две недели удвоилось, а число умерших за неделю выросло на 48%. В ковид-реанимациях заняты почти все койки.

Глава латвийского Минздрава Даниэль Павлютс намекнул, что "скоро придется выбирать, кто будет жить, а кто нет". А единственным выходом постулируется продолжение вакцинации. Власти кивают на то, что вакцинированных меньше, чем в Европе, поэтому приходится снова вводить локдаун. При этом в СМИ сообщается, что больницы не обслуживают пациентов без сертификата вакцинации. То есть в Латвии, как и других странах, борьба с ковидом подменена борьбой за процент вакцинированных.

В целом в Латвии было 187 тыс. случаев ковида и 2,9 тыс. смертей. Если сравнивать с Россией, то в расчете на 1000 населения в Латвии было на 75% больше случаев ковида и точно такая же смертность. Хотя это оперативные данные, именно на их основании принимаются важные решение. И случай Латвии важен еще с той точки зрения, что показывает: даже при педантичном соблюдении всех ограничительных мер, как в Прибалтике, это мало что меняет.