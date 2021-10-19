19 Октября 2021
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Экономика В России
врач, вакцинация, медицина, здравоохранение (2021) | Фото: Пресс-служба УГМК

"Опора России" призвала бизнес поощрять работников за вакцинацию

Глава "Опоры России" Александр Калинин призвал предпринимателей поощрять своих сотрудников за иммунизацию против COVID-19 премиями до 4 тыс. руб.

По его словам, выплаты не будут облагаться взносами и налогами. По данным Калинина, рост предпринимательских настроений в дальнейшем зависит от экономической стабильности без локдаунов. Его слова приводятся в материалах индекса деловой активности малого и среднего бизнеса RSBI.

Тем временем, сам индекс снизился с 54,0 пункта в августе до 52,8 пункта в сентябре. Глава "Опоры России" считает, что основные причины негативного тренда в предпринимательских настроениях — снижение фактических и ожидаемых инвестиций в компаниях малого и среднего бизнеса, а также рост неудовлетворенного спроса в банковском кредитовании, сообщает ТАСС.

Ранее сообщалось, что у представителей малого бизнеса в России отмечается усиление пессимистических настроений по отношению, как к общей экономической обстановке в стране, так и к ситуации в собственных компаниях.

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"Опора России" призвала бизнес поощрять работников за вакцинацию

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Теги: Опора России, вакцинация, выплаты, коронавирус



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