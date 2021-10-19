В Тульской области введут QR-коды

В Тульской области вводят новые ограничения на фоне эпидемии COVID-19.

Как сообщает Накануне.RU со ссылкой на указ главы региона Алексея Дюмина, с 22 октября посещать музеи, театры, кинотеатры, боулинги и спортивные мероприятия, а также для получить стационарные и полустационарные услуги в социальных учреждениях можно будет только с QR-кодом.

Кроме того, с 22 октября в регионе ограничат работу общепита с 00:00 до 7:00. Несовершеннолетним запрещено посещать торгово-развлекательные центры без сопровождения родителей.

Как сообщалось ранее, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов своим постановлением усилил действующие в городе "коронавирусные" ограничения, сообщили Накануне.RU в администрации северной столицы.