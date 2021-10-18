На Ямале начали "на запчасти" разбирать "мёртвую дорогу" - начатую при Сталине жд-ветку

На Ямале начали "растаскивать" рельсы 501-й железной дороги, которую начали строить ещё при Иосифе Сталине, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Недавно местная активистка Арина Мельникова заметила на трассе подозрительную машину. Она поняла, что везут злоумышленники, и вызвала полицию. У водителей действительно нашли спиленные рельсы. По информации Службы государственной охраны объектов культурного наследия ЯНАО, такой вандализм длится уже больше недели. Служба написала заявление в УВД, начато следствие. А Арина обратилась к губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову", - размышляет Telegram-канал "Mash".

Напомним, открытие круглогодичного движения на трассе Салехард – Надым стало в 2020-ом одним из главных событий для Ямало-Ненецкого автономного округа, и не только для этого региона. Дорога имеет историческое значение — это долгожданное объединение западной и восточной частей автономии и продолжение легендарной "501 сталинской стройки": начатая при Сталине вековая стройка будет завершена.