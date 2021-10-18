Многодетные семьи из ДФО могут получить выплаты в миллион рублей на покупку жилья

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 ноября рассмотреть возможность предоставления новых субсидий жителям Дальнего Востока.

Речь о единовременной выплате в размере 1 млн руб. для многодетных семей (назначается при рождении третьего или последующего ребенка) на покупку жилья или его строительство. Условием является регистрация ребенка на территории Дальневосточного федерального округа.

Кроме того, глава государства распорядился рассмотреть возможность распространения "дальневосточной ипотеки" на учителей и врачей, если они прожили в регионе не менее пяти лет. Сейчас льготной ипотекой со ставкой 2% могут воспользоваться молодые семьи (до 35 лет) и участники проекта "Дальневосточный гектар".