Прокуратура Санкт-Петербурга признала незаконным отстранение невакцинированных студентов

Прокуратура Санкт-Петербурга признала незаконными действия администрации Петербургского гуманитарного университета профсоюзов, который отстранил не привитых от коронавируса студентов от очных занятий. Об этом сообщила пресс-служба аппарата городского омбудсмена.

К омбудсмену обратилась первокурсница из Крыма, которая поступила в вуз, но которую не пустили в вуз и общежитие. Ректор издал приказ о том, что все, кто не ввел себе вакцину, переводятся на дистанционный режим. При этом с приказом ректора студентку не ознакомили.

Прокуратура поддержала позицию омбудсмена и признала действия руководства вуза незаконными, в том числе разделение на очный и дистанционный режим для привитых и непривитых. Ректору вынесено представление.