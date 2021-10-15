В Челябинске СК начал проверку из-за срыва сроков строительства дома

В Челябинске проводится доследственная проверка о нарушении сроков строительства дома, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Речь идет о доме № 85 по улице Хариса Юсупова, который возводит компания "Феникс-гран". Должностные лица строительной компании в течение 1,5 лет после установленных сроков не сдают в эксплуатацию дом и не передают квартиры дольщикам.

В ходе проверки следователи дадут оценку действиям должностных лиц строительной компании и государственных органов, которые должны контролировать сроки сдачи объекта.