В Челябинской области приступили к проведению Всероссийской переписи населения

В Челябинской области стартовала Всероссийская перепись населения, которая продлится до 14 ноября. Эти данные станут основой для формирования государственных программ в сфере образования, культуры, строительства и развития транспортной инфраструктуры, передает корреспондент Накануне.RU.

Губернатор региона Алексей Текслер подчеркнул, что это важное событие для Челябинской области, поскольку перепись формирует общую картину страны.

"С последней переписи населения прошло одиннадцать лет. За это время многое изменилось. Нужны достоверные данные, чтобы четко выстраивать социальную политику, развивать экономику, укреплять обороноспособность и безопасность страны. Необходимые сведения можно получить только по результатам переписи. Поэтому столь важно участие в ней каждого региона, муниципалитета, человека. Прошу вас, уважаемые земляки, отнестись к мероприятиям переписи с пониманием и высокой долей гражданской ответственности. Южный Урал всегда был стратегическим регионом нашей страны. Мы должны сохранить этот высокий статус и достойно заявить о себе в ходе Всероссийской переписи населения 2021 года", - отметил глава области.

Как рассказала министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева, все работы в рамках подготовки к проведению Всероссийской переписи в Челябинской области выполнены в полном объеме. "Задача, которая стоит перед нами это в установленные сроки с надлежащим качеством провести перепись населения", - подчеркнула она.

Впервые перепись населения проводится в цифровом формате. Жителям Челябинской области предоставляется три способа, чтобы пройти перепись. Они могут самостоятельно заполнить электронный переписной лист на портале госуслуг, прийти на стационарный переписной участок или ответить на вопросы переписчиков, которые придут к южноуральцам домой.

Заполнить переписной лист на госуслугах можно будет до 8 ноября. Для этого нужно войти в личный кабинет, выбрать услугу "Пройти перепись населения" и ответить на предлагаемые вопросы. Электронную анкету можно заполнить не только на себя, но и на членов семьи. После успешного прохождения переписи участник получит цифровой код подтверждения на себя и один QR-код на домохозяйство, которые необходимо будет показать переписчику.

Для удобства жителей в регионе открыто 1 тыс. 4 переписных стационарных участка. Их адреса можно найти на официальном сайте Челябинскстата. Здесь жителям помогут заполнить переписные листы волонтеры.

Ко всем остальным жителям домой придут переписчики. Сейчас они проходят трехдневное обучение, а уже 18 октября они приступят к обходу. В регионе будут работать 6 тыс. 284 переписчика. В этом году перепись проводится в цифровом формате, поэтому у всех переписчиков есть планшет.

"У нас перепись ведется на планшете, подписные листы используются только в крайних случаях, если планшет выйдет из строя. Переписчики одеты в специальные жилеты, шарфы, у них висит удостоверение, подтверждающие, что они переписчики, которое действительно при предъявлении паспорта. С собой у них будет синий портфель с надписью "Росстат". И конечно, они обеспечены средствами защиты – масками и перчатками", - рассказала руководитель Челябинскстата Ольга Лосева.

Ольга Лосева подчеркнула, что объектом переписи является каждый гражданин, который находится на территории Российской Федерации на момент проведения переписи, а единицей наблюдения являются домохозяйства.

"Это группа лиц, которые проживают в жилом посещении, совместно обеспечивают себя всеми необходимыми средствами существования и частично или полностью объединяют свои доходы. Мы переписываем домохозяйства любого вида - частные, коллективные (дома престарелых, дома ребенка и другие учреждения социальной направленности), а также будем переписывать домохозяйство бездомное. Домохозяйства может состоять из одного человека и более, а семья всегда должна состоять из двух человек как минимум. Одним из главных принципов переписи населения является то, что это сбор сведения осуществляется со слов опрашиваемых, без документального подтверждения. Перепись проводится по месту проживания человека, а не по месту регистрации. Все собранные сведения являются конфиденциальными, они будут обезличенные", - отметила Ольга Лосева.

Южноуральцам нужно ответить на 33 вопроса. 23 вопроса будут про возраст, пол, гражданство, место рождения, национальность, образование, семейное положение, количество детей, источники средств существования и занятость. Отдельный блок из 10 вопросов касается жилищных условий. При этом непосредственно размер дохода спрашивать не будет.

Наталья Лугачева подчеркнула, что Всероссийская перепись населения – это важное социологическое исследование, на основе которого формируются и разрабатываются различные направления государственной политики – демографической, социальной, национальной, религиозной и др.

"Сегодня везде, где используется прогноз, либо планирование, в том числе определение объемов бюджетных средств необходимых на реализацию того или иного направления государственной политики, используются данные по переписи населения. Именно, по результатам переписи населения мы можем получить достоверную информацию о тех условиях, в которых живут наши жители, о проблемах, с которыми они сталкиваются. Например, с проблемами занятости, образования, здравоохранения. Для нас, как органов государственной власти, это очень важно. Например, в сфере образования для нас очень важна перепись населения, потому что мы планируем сколько нужно нам строить школ и садиков. Это позволяет нашим детям и нам самим уверенно смотреть в будущее", - подчеркнула она.

Результаты прошлых переписей использовались для разработки программы материнского капитала. Эти данные легли в основу разработки национальных проектов "Демография", "Образование", "Здравоохранение", "Жилье и качественная городская среда" и других.

"Я уверена, что результаты переписи населения повлияют на содержание многих государственных программ, реализуемых как в нашем регионе, так и в целом по стране. Результаты переписи лягут в основу разрабатываемых новых мер для улучшения качества жизни каждого человека в нашей стране и в нашем регионе. Поэтому я призываю всех южноуральцев пройти перепись населения и тем самым повлиять на будущее нашего региона и нашей страны", - отметила министр.