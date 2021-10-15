ФСБ и СК проводят обыски в управлении ЖКХ Среднеуральска

Сотрудники ФСБ и СКР по Свердловской области проводят обыски в управлении жилищно-коммунального хозяйства Среднеуральска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, причиной обысков стало возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ — "Злоупотребление должностными полномочиями". Якобы неустановленные должностные лица в ЖКХ приняли работы по разработке рабочей документации на реконструкцию очистных сооружений города и произвели их оплату. При этом документы не соответствовали необходимым требованиям.

Прокуратура Свердловской области подтвердила возбуждение уголовного дела в отношении МКУ "Управление ЖКХ". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, реконструкция проводилась в рамках региональной государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" за счет средств областного и местного бюджетов.

"В нарушение требований бюджетного законодательства должностными лицами неправомерно приняты и оплачены работы по разработке рабочей документации подрядчику ООО "Среднеуральское стройуправление", не предусмотренные сметой контракта, что повлекло существенное нарушение интересов муниципального учреждения, выразившееся в причинении материального ущерба на сумму 21 млн рублей. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры", - сообщили в прокуратуре.

Областные СКР и ФСБ не смогли оперативно прокомментировать ситуацию на момент публикации.