15 Октября 2021
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Общество Свердловская область
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

ФСБ и СК проводят обыски в управлении ЖКХ Среднеуральска

Сотрудники ФСБ и СКР по Свердловской области проводят обыски в управлении жилищно-коммунального хозяйства Среднеуральска, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, причиной обысков стало возбуждение уголовного дела по ч. 1 ст. 285 УК РФ — "Злоупотребление должностными полномочиями". Якобы неустановленные должностные лица в ЖКХ приняли работы по разработке рабочей документации на реконструкцию очистных сооружений города и произвели их оплату. При этом документы не соответствовали необходимым требованиям.

Прокуратура Свердловской области подтвердила возбуждение уголовного дела в отношении МКУ "Управление ЖКХ". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, реконструкция проводилась в рамках региональной государственной программы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года" за счет средств областного и местного бюджетов.

"В нарушение требований бюджетного законодательства должностными лицами неправомерно приняты и оплачены работы по разработке рабочей документации подрядчику ООО "Среднеуральское стройуправление", не предусмотренные сметой контракта, что повлекло существенное нарушение интересов муниципального учреждения, выразившееся в причинении материального ущерба на сумму 21 млн рублей. Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры", - сообщили в прокуратуре.

Областные СКР и ФСБ не смогли оперативно прокомментировать ситуацию на момент публикации.

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ФСБ и СК проводят обыски в управлении ЖКХ Среднеуральска

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Теги: ФСБ, СКР, ЖКХ, Среднеуральск



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