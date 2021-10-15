15 Октября 2021
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ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

В Белгородской области телевидение выдало привитого с 90%-м поражением легких за непривитого

В Старом Осколе (Белгородской область) телевидение вышло с сюжетом о том, что ковид-госпиталь, в котором побывали журналисты, переполнен "антиваксерами". Именно так называется сюжет, размещенный на сайте местного телеканала. При этом использован подлог: привитого с поражением легких на 90% выдали за непривитого и сказали, что это из-за того, что он не прививался.

На ложь обратили внимание несколько телеграм-каналов и небольших СМИ.

"У тренера по вольной борьбе, который не пьет и не курит, 90%-е поражение легких. В госпитале уже два месяца. Каждая фраза дается с трудом. Огромная, победа, что сегодня три часа смог дышать без кислородной маски. Ковидом переболели все: папа, мама, бабушка, дедушка. Никита не прививался - и ему хуже всех", - говорится в сюжете.

Однако в сеть попало видео, записанное с другой камеры. Его спрашивают: почему не прививался? Он ответил: прививался.

"В смысле прививался?" - спросила удивленная журналистка.

"Да мы не пишем", - сказал оператор.

"Мы этот момент опустим, и скажешь, что прививаться надо и все такое", - сказала журналистка.

На сайте канала под сюжетом масса возмущенных комментариев.

Канал сделал заявление, что в ходе разговора одним из собеседников была высказана информация, которая может представлять интерес для правоохранительных органов. Поэтому канал не стал ее публиковать. А обвинения в сфабрикованной новости готовы обсудить в суде, так как располагают видеодоказательствами достоверности фактов, изложенных в репортаже.

Как показывает анализ, ковид-вакцинация на данный момент ничего не дала: она не снизила ни заболеваемость, ни ковидную смертность, ни общую смертность.Это может быть связано с тем, что на смертность от пневмоний в прошлом году пришлось менее 10% общего роста смертности. То есть вакцинация, даже если она имеет высокую эффективность и безопасность, воздействует на малозначимый фактор. Правда, в Белгородской области, где привито уже 62% взрослых, ситуация лучше среднероссийской. Однако с вакцинацией это не связано, так как такие же показатели смертности имеют место еще в 10-15 регионах, где вакцинировано меньше среднероссийского показателя.

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В Белгородской области телевидение выдало привитого с 90%-м поражением легких за непривитого

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Теги: вакцинация, прививка, ковид, пневмония



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